Карпин: У «Ростова» есть предложения, которые по цене даже выше трансфера Шомуродова

Главный тренер «Ростова»рассказал, почему клуб согласился продать своего главного бомбардира Элдора Шомуродова.

Шомуродов на прошлой неделе перешел в «Дженоа». Итальянский клуб заплатил за футболиста сборной Узбекистана около восьми миллионов евро.

«Давайте разберемся. Кто из ключевых людей от нас ушел? Элдор перешел за очень хорошие деньги, которые, естественно, клубу, мягко говоря, не помешают.

Попов мог бы сделать все иначе, если бы ничего не сказал. Но не мы с ним расставались — сам выразил желание перейти в другую команду, потому что хочет играть по 90 минут в каждом матче. Дальше — Зайнутдинов. Мы его брали бесплатно, но стояла выкупная цена. ЦСКА заплатил ее против нашей воли. "Ростов" не хотел расставаться.

Имелась опция в контракте, армейцы ее активировали. И у нас есть предложения еще на пять-шесть человек, и очень неплохие. Некоторые даже выше цены Шомуродова, но мы их не отдаем.

Не владею информацией по финансовому состоянию клуба. Знаю только, что средства необходимы, и мы не можем тратить много на трансферы. Посмотрите на наш сегодняшний состав: в нем самый дорогой — Норманн, 1,5 миллиона евро. Остальные стоили до миллиона или пришли свободными агентами. Такова наша реальность, в ней и живем. Считаю, что неплохо — если смотреть по результату. А то, что деньги нужны — да, нужны», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс». 0