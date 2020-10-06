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    Экс-президент «Локомотива»: Зе Луиш для России — сбитый летчик

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о подписании Зе Луиша и трансферной кампании клуба.

    Зе Луиш
    Зе Луиш

    Во вторник, 6 октября, «Локомотив» объявил о переходе 29-летнего нападающего из «Порту».

    «Я не в восторге от подписания Зе Луиша, он для России — сбитый летчик. Во-первых, в нашей стране его знают.

    Во-вторых, в последнее время он мало играл, и у него было много травм. Поэтому я не думаю, что он поможет "Локомотиву" в сложившейся ситуации.

    И потом Зе Луиш — очень зависимый футболист, которого нужно снабжать мячами.

    А в "Локо", к сожалению, осталось мало людей — за исключением Антона Миранчука и Владислава Игнатьева, — способных это делать.

    Поэтому мне кажется, что это не самый лучший трансфер. Считаю, что Зе Луиш и Эдер — это примерно одно и то же.

    Этот контракт абсолютно затратный для "Локомотива". Понятно, что давать трехлетний контракт футболисту, которому почти 30 лет и его в последнее время преследуют травмы, — это большой риск.

    Вспомните, когда "Спартак" продавал Зе Луиша, то они говорили: нужно отпускать его сейчас, иначе потом его не продашь. А тут "Локо" его берет в таком возрасте — тем более потом его не продашь.

    Это трансфер чисто затратный. Он не был бы таким, если бы мы со стопроцентной уверенностью говорили о Зе, как об игроке, который поможет "Локомотиву" в Лиге чемпионов и принесет клубу какие-то деньги. Однако сегодня это трудно сказать о Зе Луише.

    Возможно, он поможет железнодорожникам в ЛЧ, но вряд ли. И не каждый пойдет на то, чтобы рискнуть большими деньгами, большой зарплатой.

    В этом вопросе Василий Кикнадзе поступает очень смело. Возможно, потому что не чувствует свою ответственность. А может быть, потому что больше некого было взять под Лигу чемпионов, чтобы помочь тренеру, которого ты пригласил.

    И оправдаться за то, почему же ты убрал того, а поставил этого. Нужно усиление, и Кикнадзе это понимает. А как говорится, на безрыбье и рак рыба.

    Складывается ощущение, что давайте возьмем кого-нибудь, чтобы чувствовать, что мы работаем. Чтобы результаты не упали и у нас не спросили: чего же это вы поменяли тренера? А в результате кроме суеты и безалаберности я ничего не увидел.

    В принципе, трансферное окно провалено. Да, еще есть время, чтобы подписать футболистов из внутреннего первенства. Но мне непонятен подход. Изначально они говорили, что будем брать молодых.

    А теперь Райкович, Зе Луиш, Манджукич на горизонте был, еще кто-то. Много суеты, много трепотни, а результата фактически ноль.

    Сейчас я вижу только беспорядочное шарахание. Ни к чему хорошему оно никогда не приводило и не приведет», — приводит слова Наумова Sportbox. 0

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