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    Шесть игроков «Шахтера» не сыграют за сборную Украины

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    Шесть игроков донецкого «Шахтера» не помогут сборной Украины в товарищеском матче с Францией из-за заражения коронавирусом в клубе, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

    Андрей Пятов
    Андрей Пятов

    Всего главный тренер «желто-синих» Андрей Шевченко не сможет рассчитывать сразу на 12 футболистов.

    В связи с тем, что у Тараса Степаненко и Андрея Пятова обнаружили коронавирус, все игроки «горняков» отправились на самоизоляцию. Из-за этого против французов не сыграют не только они, но и Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес.

    Сергей Кривцов, Сергей Болбат и Евгений Коноплянка не смогли бы помочь сборной из-за травм. По этой же причине отсутствуют динамовцы Владислав Супряга и Виталий Буяльский, а также Александр Зинченко из «Манчестер Сити2.

    Сборная Украины сыграет с французами на "Стад де Франс" (Сен-Дени) 7 октября. 0

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