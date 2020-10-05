Мусаев не исключил появления еще одного новичка

Мурад Мусаев
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«Сложный матч. У нас выбыл ряд футболистов, был непростой график. Нужно было проявить максимальную дисциплину.
Если вышли бы на второй тайм при равном счете, то все могло пойти иначе. Но пропустили в конце первого тайма, были вынуждены больше раскрываться. Соперник поймал нас и потом уже сложно было отыграться.
У нас уезжает большая группа футболистов, останется только 5-6 человек. Постараемся найти молодых ребят, но у второй и третьей команды тоже игры. Пойдем от тренировки до тренировки, будет работать над индивидуальными качествами.
Возможны ли еще трансферы? Возможно, будет еще одно приобретение», — приводит слова Мусаева «Спорт-Экспресс». 0