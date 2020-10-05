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    Мусаев не исключил появления еще одного новичка

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Динамо» (0:2) в десятом туре РПЛ заявил, что во время текущего трансферного окна клуб может приобрести еще одного футболиста.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Сложный матч. У нас выбыл ряд футболистов, был непростой график. Нужно было проявить максимальную дисциплину.

    Если вышли бы на второй тайм при равном счете, то все могло пойти иначе. Но пропустили в конце первого тайма, были вынуждены больше раскрываться. Соперник поймал нас и потом уже сложно было отыграться.

    У нас уезжает большая группа футболистов, останется только 5-6 человек. Постараемся найти молодых ребят, но у второй и третьей команды тоже игры. Пойдем от тренировки до тренировки, будет работать над индивидуальными качествами.

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    • Возможны ли еще трансферы? Возможно, будет еще одно приобретение», — приводит слова Мусаева «Спорт-Экспресс». 0

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