Мусаев не исключил появления еще одного новичка

Главный тренер «Краснодара»после поражения от «Динамо» (0:2) в десятом туре РПЛ заявил, что во время текущего трансферного окна клуб может приобрести еще одного футболиста.

«Сложный матч. У нас выбыл ряд футболистов, был непростой график. Нужно было проявить максимальную дисциплину.

Если вышли бы на второй тайм при равном счете, то все могло пойти иначе. Но пропустили в конце первого тайма, были вынуждены больше раскрываться. Соперник поймал нас и потом уже сложно было отыграться.

У нас уезжает большая группа футболистов, останется только 5-6 человек. Постараемся найти молодых ребят, но у второй и третьей команды тоже игры. Пойдем от тренировки до тренировки, будет работать над индивидуальными качествами.

Возможны ли еще трансферы? Возможно, будет еще одно приобретение», — приводит слова Мусаева «Спорт-Экспресс». 0