«Вест Хэм» крупно обыграл «Лестер», «Саутгемптон» одолел «Вест Бромвич»

на выезде разгромилв матче четвертого тура АПЛ.

Фрагмент матча twitter.com/westham 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Встреча завершилась со счетом 3:0, в составе лондонцев голы забивали Майкл Антонио, Пабло Форнальс и Джаррод Боуэн.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Вест Хэм 0:3 Голы: 0:1 Майкл Антонио (14'), 0:2 Пабло Форнальс (34'), 0:3 Джаррод Боуэн (83') Лестер: Каспер Шмейхель, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Даниэль Амарти (Дженгиз Ундер, 55'), Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Нампалис Менди (Хамза Чодури, 89'), Тимоти Кастань, Джейми Варди, Харви Льюис Барнс, Айосе Перес (Келечи Ихеаначо, 64') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Владимир Цоуфаль, Анджело Огбонна, Пабло Форнальс, Джаррод Боуэн (Марк Ноубл, 88'), Артур Масуаку, Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио (Sebastien Haller, 88') Предупреждения: Нампалис Менди (24'), Джонни Эванс (53'), Пабло Форнальс (67'), Владимир Цоуфаль (80')

В другом матче тура «Саутгемптон» принимал «Вест Бромвич». Встреча, прошедшая на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Вест Бромвич 2:0 Голы: 1:0 Мусса Дженепо (41'), 2:0 Ориоль Ромеу Видаль (69') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Райан Бертранд, Янник Вестергор, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Мусса Дженепо (Нейтан Редмонд, 55'), Стюарт Армстронг, Дэнни Ингс, Че Адамс (Шейн Патрик Лонг, 84') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Dara O'Shea, Джейк Ливермор, Грэйди Диангана, Матеус Перейра, Ромен Сойерс (Филип Кровинович, 64'), Кайл Эдвардс (Sam Field, 46'), Каллум Робинсон (Хал Робсон-Кану, 60') Предупреждения: Джейк Ливермор (26'), Мусса Дженепо (50'), Кайл Уолкер-Питерс (53')

«Вест Хэм» набрал шесть очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» (9) — на второй строке. У «Саутгемптона» шесть баллов (10-я позиция), «Вест Бромвич» — 17-й (1). 0