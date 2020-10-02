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    «Милан» по пенальти одолел «Риу Аве» и вышел в групповой этап ЛЕ

    «Риу Аве» — «Милан»: счет матча 2:2 (8:9), обзор голов

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    Португальский «Риу Аве» в домашнем матче раунда плей-офф Лиги Европы по пенальти уступил «Милану» — 2:2 (8:9).

    «Милан»
    «Милан»

    Счет в матче на 5-й минуте открыли миланцы — отличился Алексис Салемакерс. На 72-й минуте Шику Жералдеш сравнял счет.

    Игра перешла в экстра-таймы, где на 91-й минуте Жасинту Дала вывел «Риу Аве» вперед. «Милан» отыгрался лишь в компенсированное время — Хакан Чалханоглу реализовал пенальти.

    В серии послематчевых пенальти точнее был итальянский клуб.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Риу Аве — Милан 2:2
    Голы: 0:1 Алексис Салемакерс (51'), 1:1 Шику Жералдеш (72'), 2:1 Gelson (91'), 2:2 Хакан Чалханоглу (пенальти) (120') Риу Аве: Павел Кешек, Нелсон Монте, Тони Боревкович, Иву Пинту, Адерлан Сантос, Филипе Аугусто, Тарантини (Никола Ямбор, 75'), Диего Лопес (Шику Жералдеш, 66'), Лукас Пиазон, Карлуш Мане (Габриелзинью Габриэл Айртон де Соуза, 109'), Бруно Морейра (Gelson, 85') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Тео Эрнандес, Симон Кьер, Маттео Габбиа, Исмаэль Беннасер, Хакан Чалханоглу, Франк Кессье (Сандро Тонали, 106'), Самуэль Кастильехо (Браим Диас, 46'), Дэниел Мальдини (Рафаэл Леау, 67'), Алексис Салемакерс (Лоренцо Коломбо, 95') Предупреждения: Тони Боревкович (15'), Бруно Морейра (41'), Адерлан Сантос (47'), Тео Эрнандес (61'), Филипе Аугусто (65'), Тарантини (69'), Рафаэл Леау (98'), Симон Кьер (113'), Тони Боревкович (120')

    Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет 2 октября. 0

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