Игрок «Вулверхэмптона» получил вызов в две сборные

Нападающийполучил одновременно вызовы в сборные, сообщает AS.

По информации источника, испанская федерация надеется, что в ближайших матчах форвард будет выступать под руководством Луиса Энрике. Адама неоднократно подчеркивал, что он желает выступать за сборную Испании. Футболист защищал цвета молодежных сборных разных возрастов, но за основную команду еще не дебютировал. Родился игрок в Мали.

Впервые Траоре был вызван в сборную Испании в ноябре 2019 года на отборочные матчи Евро-2020 с Мальтой и Румынией, но был вынужден покинуть ее после мышечной травмы.

Затем его снова вызвали на матчи Лиги наций с Германией и Украиной, но Адама пропустил их через коронавирус. 0