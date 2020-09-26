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    «Интер» вырвал победу у «Фиорентины»

    «Интер» — «Фиорентина»: счет матча 4:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Интер Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Фиорентиной» (4:3) в матче 2-го тура итальянской Серии А.

    «Интер»
    «Интер»

    В составе победителей отличились Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку и Данило Д'Амброзио. Еще один мяч забил в свои ворота защитник «фиалок» Федерико Чеккерини.

    За «Фиорентину» голы забили Кристиан Куаме, Гаэтано Кастровилли и Федерико Кьеза.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Фиорентина 4:3
    Голы: 0:1 Кристиан Куаме (3'), 1:1 Лаутаро Мартинес (45'), 2:1 Федерико Чеккерини (автогол) (52'), 2:2 Гаэтано Кастровилли (57'), 2:3 Федерико Кьеза (63'), 3:3 Ромелу Лукаку (87'), 4:3 Danilo D'Ambrosio (89') Интер: Самир Ханданович, Александар Коларов, Danilo D'Ambrosio, Алессандро Бастони, Иван Перишич (Алексис Санчес, 78'), Эшли Янг (Ашраф Хакими, 65'), Николо Барелла (Раджа Найнгголан, 75'), Кристиан Эриксен (Стефано Сенси, 65'), Марсело Брозович (Артуро Видаль, 74'), Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес Фиорентина: Бартломей Дронговский, Никола Миленкович, Федерико Чеккерини, Мартин Касерес, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура (Борха Валеро, 61'), Гаэтано Кастровилли, Федерико Кьеза (Поль Лирола, 69'), Софьян Амрабат, Франк Рибери (Патрик Кутроне, 83'), Кристиан Куаме (Душан Влахович, 61') Предупреждения: Николо Барелла (6'), Мартин Касерес (19'), Федерико Чеккерини (32')

    Матч первого тура «Беневенто» — «Интер» ранее был перенесен на 30 сентября.

    «Фиорентина» стартовала в чемпионате 19 сентября, обыграв дома «Торино» (1:0). 2 октября «фиалки» сыграют на выезде с «Сампдорией». 0

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