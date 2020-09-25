увеличила отрыв отв таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА globallookpress.com 15 000 Уникальный кешбэк для новичков Забрать!

Накануне «Ростов» дома проиграл «Маккаби» из Хайфы (1:2), а португальские клубы одержали две победы — «Риу Аве» выиграл у «Бешикташа» (1:1, по пенальти — 4:2), «Спортинг» был сильнее «Абердина» (1:0).

В активе России 35,715 балла, у Португалии — 40,449 балла. Таким образом, отставание седьмой строчки от шестой в таблице коэффициентов УЕФА составляет 4,734 балла.

Эти цифры влияют на количество клубов, которые страны смогут делегировать в еврокубки на сезон-2022/23. 0