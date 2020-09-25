Ракитич прокомментировал поражение «Севильи» от «Баварии»

Полузащитникподвел итоги матча за Суперкубок УЕФА с(1:2 ОТ).

«Все решили детали. Мы должны поздравить "Баварию". Таков футбол. Мелкие детали всегда очень важны. Сегодня все видели, насколько важен Мануэль Нойер. У нас было два супершанса забить второй мяч. Но потом мы подарили "Баварии" угловой, после которого мы пропустили второй гол.

Мы можем гордиться нашей командой, тем как мы работали против лучшей команды Европы. Теперь мы должны подготовиться к чемпионату», — цитирует Ракитича пресс-служба мюнхенского клуба.

«Севилья» установила антирекорд турнира по числу поражений. Теперь на счету испанского клуба пять поражений в Суперкубке УЕФА и одна победа. 0