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    Ракитич прокомментировал поражение «Севильи» от «Баварии»

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Германии Бавария Футбол Испании Севилья
    Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич подвел итоги матча за Суперкубок УЕФА с «Баварией» (1:2 ОТ).

    Иван Ракитич
    Иван Ракитич

    «Все решили детали. Мы должны поздравить "Баварию". Таков футбол. Мелкие детали всегда очень важны. Сегодня все видели, насколько важен Мануэль Нойер. У нас было два супершанса забить второй мяч. Но потом мы подарили "Баварии" угловой, после которого мы пропустили второй гол.

    Мы можем гордиться нашей командой, тем как мы работали против лучшей команды Европы. Теперь мы должны подготовиться к чемпионату», — цитирует Ракитича пресс-служба мюнхенского клуба.

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