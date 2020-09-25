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    «Спартак» сделал предложение по трансферу защитника «Наполи»

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    Марио Джиуффреди, агент защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая, заявил, что итальянский клуб получил предложение по трансферу игрока от московского «Спартака».

    Эльсеид Хюсай
    Эльсеид Хюсай

    По данным Area Napoli, «красно-белые» готовы заплатить за албанца 5 миллионов евро.

    «Мы ведем переговоры о контракте. В последние дни мы получили предложение от московского "Спартака", мы его изучаем.

    Удовлетворяет ли данный запрос "Наполи"? Надо рассматривать это с разных точек зрения, в скором времени он может уйти бесплатно. Это будет досадно, если такой игрок, как он, покинет клуб бесплатно», — цитирует Джиуффреди Radio Marte.

    Контракт 26-летнего защитника с «Наполи» истекает летом 2021 года. 0

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