Хаверц: Я очень рад забить первый хет-трик за «Челси

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц прокомментировал свой первый хет-трик в карьере, который он провел в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против «Барнсли» (6:0).

«Я очень рад забить первый хет-трик за "Челси". Также я рад победе. Я надеюсь, что мы продолжим в том же духе. Вперед!» — сказал Хаверц клубной пресс-службе.

Scored his first goal for Chelsea today...

And his second.

And his third.

