Лучший бомбардир чемпионата Турции перешел в «Лейпциг»

Немецкийусилил свой состав норвежским нападающим

24-летний футболист подписал с новым клубом контракт на 5 лет. Официальная презентация норвежца пройдет в среду 23 сентября. В немецком клубе он будет играть под 19-м номером.

«После первоначальных переговоров мне быстро стало ясно, что я хочу играть за "РБ Лейпциг". В прошлом сезоне клуб впечатлял в лиге, а тем более в Лиге чемпионов.

Атакующий футбол, который практикует Юлиан Нагельсманн, подходит мне хорошо. Я с нетерпением жду возможности сыграть в Бундеслиге, а также в Лиге чемпионов», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.

Сёрлот, принадлежавший английскому «Кристал Пэлас», минувший сезон провел в Турции на правах аренды.

Всего за «Трабзонспор» он сыграл 49 матчей и забил 33 мяча. Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции с 24 голами.

На счету Серлота также 24 матча и 8 голов за сборную Норвегии.

