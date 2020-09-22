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    Лучший бомбардир чемпионата Турции перешел в «Лейпциг»

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    Немецкий «Лейпциг» усилил свой состав норвежским нападающим Александером Сёрлотом.

    Александер Сёрлот
    Александер Сёрлот

    24-летний футболист подписал с новым клубом контракт на 5 лет. Официальная презентация норвежца пройдет в среду 23 сентября. В немецком клубе он будет играть под 19-м номером.

    «После первоначальных переговоров мне быстро стало ясно, что я хочу играть за "РБ Лейпциг". В прошлом сезоне клуб впечатлял в лиге, а тем более в Лиге чемпионов.

    Атакующий футбол, который практикует Юлиан Нагельсманн, подходит мне хорошо. Я с нетерпением жду возможности сыграть в Бундеслиге, а также в Лиге чемпионов», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.

    Сёрлот, принадлежавший английскому «Кристал Пэлас», минувший сезон провел в Турции на правах аренды.

    Всего за «Трабзонспор» он сыграл 49 матчей и забил 33 мяча. Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции с 24 голами.

    На счету Серлота также 24 матча и 8 голов за сборную Норвегии.

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