Гвардиола: Всегда непросто быстро войти в сезон

Главный тренерподвел итоги матча 2-го тура АПЛ с(3:1).

«Это было хорошее выступление. Мы знаем, что этого сложно добиться. Игра получилась хорошей. Всегда непросто быстро войти в сезон. Иногда начальный отрезок удается, иногда требуется больше времени, чтобы набрать кондиции, но сейчас мы успешно начали.

Фил Фоден сыграл очень хорошо: забил гол, отлично провел вторую половину. Мы устали, но в целом сыграли хорошо.

Учитывая ситуацию, в которой мы сейчас, учитывая происходящее на протяжении последних двух недель, я допускаю, что иногда нам придется помучиться, но в целом мы контролировали игру. Все сыграли замечательно и были готовы. Но это лишь одна игра», — сказал Гвардиола Sky Sports. 0