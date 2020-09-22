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    Гвардиола: Всегда непросто быстро войти в сезон

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 2-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (3:1).

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Это было хорошее выступление. Мы знаем, что этого сложно добиться. Игра получилась хорошей. Всегда непросто быстро войти в сезон. Иногда начальный отрезок удается, иногда требуется больше времени, чтобы набрать кондиции, но сейчас мы успешно начали.

    Фил Фоден сыграл очень хорошо: забил гол, отлично провел вторую половину. Мы устали, но в целом сыграли хорошо.

    Учитывая ситуацию, в которой мы сейчас, учитывая происходящее на протяжении последних двух недель, я допускаю, что иногда нам придется помучиться, но в целом мы контролировали игру. Все сыграли замечательно и были готовы. Но это лишь одна игра», — сказал Гвардиола Sky Sports. 0

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