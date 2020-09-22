Бартомеу не хочет отпускать Суареса в «Атлетико» бесплатно

Президент «Барселоны»не хочет отпускать нападающегов «Атлетико», сообщает AS.

Ранее уругваец устно договорился о расторжении контракта с «сине-гранатовыми» и должен был перейти в «Ювентус», но сделка сорвалась.

Теперь же у Суареса появился вариант с «Атлетико», но Бартомеу против того, чтобы нападающий переходил в состав прямого конкурента бесплатно, поэтому требует выплаты компенсации.

По информации ESPN, уругваец в ярости от такого решения руководства. Суарес рассматривает возможность проведения пресс-конференции вместе со своими адвокатами, чтобы изложить свою версию событий. 0