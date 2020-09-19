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    Дзюба и Малком сыграет в атаке «Зенита» в матче с «Уралом»

    «Урал» — «Зенит»: составы, прогноз, онлайн

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    Объявлены стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 8-го тура российской Премьер-лиги.

    Малком
    Малком

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберезкин, Йовичич, Бикфалви, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.

    Запасные: Годзюр, Ароян, Бавин, Евсеев, Емельянов, Магомадов, Араторе, Шаболин, Августиняк, Караев.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

    Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Ригони, Шамкин, Мусаев.

    Матч «Урал» — «Зенит» пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, начало — в 16:30 по мск.

    Следить за ходом поединка можно здесь, прогноз — тут. 1

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