«Урал» — «Зенит»: составы, прогноз, онлайн

Объявлены стартовые составына матч 8-го тура российской Премьер-лиги.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберезкин, Йовичич, Бикфалви, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.

Запасные: Годзюр, Ароян, Бавин, Евсеев, Емельянов, Магомадов, Араторе, Шаболин, Августиняк, Караев.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Ригони, Шамкин, Мусаев.

Матч «Урал» — «Зенит» пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, начало — в 16:30 по мск.

Следить за ходом поединка можно здесь, прогноз — тут. 1