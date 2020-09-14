Газизов: Претензий к работе Карасева нет, просто попросили РФС разъяснить его решения

Генеральный директор «Спартака»сообщил, что красно-белые попросили РФС разъяснить решения главного арбитрав матче чемпионата России с ЦСКА.

«Мы просто попросили РФС разъяснить (решения судьи), это ни в коем случае не претензия. Это обычная практика, ничего страшного.

Претензий к работе Сергея Карасева нет. Мы имеем право на то, чтобы нам разъясняли решения судей, мы им воспользовались», — приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, что матч седьмого тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» завершился со счетом 3:1 в пользу армейцев.

Поражение в дерби прервало трехматчевую победную серию команды Доменико Тедеско. С 14 очками красно-белые сохраняют второе место в турнирной таблице чемпионата. 0