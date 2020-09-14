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    Газизов: Претензий к работе Карасева нет, просто попросили РФС разъяснить его решения

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    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что красно-белые попросили РФС разъяснить решения главного арбитра Сергея Карасева в матче чемпионата России с ЦСКА.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Мы просто попросили РФС разъяснить (решения судьи), это ни в коем случае не претензия. Это обычная практика, ничего страшного.

    Претензий к работе Сергея Карасева нет. Мы имеем право на то, чтобы нам разъясняли решения судей, мы им воспользовались», — приводит слова Газизова ТАСС.

    Напомним, что матч седьмого тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» завершился со счетом 3:1 в пользу армейцев.

    Поражение в дерби прервало трехматчевую победную серию команды Доменико Тедеско. С 14 очками красно-белые сохраняют второе место в турнирной таблице чемпионата. 0

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