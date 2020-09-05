Игроки сборной России сдали тесты на коронавирус перед матчем с Венгрией

4 сентября перед вылетом в Будапешт члены сборнойпрошли очередное, третье по счету тестирование на новую коронавирусную инфекцию.

«Накануне перед вылетом в Будапешт члены национальной сборной России прошли очередное, третье по счету тестирование на новую коронавирусную инфекцию. По итогам тестирования все представители команды здоровы», — говорится в сообщении команды в Twitter.

В стартовом матче группового этапа Лиги наций российские футболисты в Москве обыграли команду Сербии со счетом 3:1.

Матч Лиги наций Венгрия — Россия пройдет в воскресенье, 6 сентября. Начало встречи — в 21:45. 0