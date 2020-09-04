ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаОтличный старт. Дзюба догнал Бесчастных и принес России победу над Сербией
  • 19:22
    • Месси: Хотел уйти, но мне не позволили это сделать и поэтому я останусь в клубе
  • 22:49
    • «Челси» объявил о переходе Хаверца
  • 22:00
    • «Ак Барс» крупно проиграл «Витязю» в Казани
  • 21:45
    • СКА в гостях обыграл ﻿«Нефтехимик»
  • 21:24
    • Италия и Босния объявили стартовые составы
    Все новости спорта

    Источник: У главного тренера «Монако» подозрение на коронавирус

    Футбол Монако Лига 1 Футбол ФранцииКоронавирус в спорте Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    У главного тренера «Монако» Роберта Ковача подозрение на коронавирус, сообщает L'Equipe.

    Роберт Ковач
    Роберт Ковач

    Ранее клуб сообщил, что два представителя команды сдали сомнительные тесты, но не стал называть их имена.

    Известно только, что оба представителя клуба находятся на самоизоляции и в хорошем самочувствии.

    За команду выступает полузащитник сборной России Александр Головин, который 30 августа в матче второго тура чемпионата Франции против «Метца» (1:0) получил травму подколенного сухожилия и пропустит около месяца.

    В стартовавшем чемпионате Франции монегаски провели два матча, в которых набрали четыре очка. Команда занимает третье место в турнирной таблице.

    13 сентября «Монако» на своем поле примет «Нант».

    0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оборвут ли Нидерланды победную серию Польши?
  • Нидерланды — Польша. Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • Продолжится ли победная серия Италии?
  • Италия — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Португалия возьмет именами?
  • Португалия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьБонус 10 000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.28
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Швеция — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Исландия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Филадельфия — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Хэбэй Чайна Форчун — Шанхай СИПГ
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Дания — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кипр — Черногория
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эстония — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры