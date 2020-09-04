Источник: У главного тренера «Монако» подозрение на коронавирус

Ранее клуб сообщил, что два представителя команды сдали сомнительные тесты, но не стал называть их имена.
Известно только, что оба представителя клуба находятся на самоизоляции и в хорошем самочувствии.
За команду выступает полузащитник сборной России Александр Головин, который 30 августа в матче второго тура чемпионата Франции против «Метца» (1:0) получил травму подколенного сухожилия и пропустит около месяца.
В стартовавшем чемпионате Франции монегаски провели два матча, в которых набрали четыре очка. Команда занимает третье место в турнирной таблице.
13 сентября «Монако» на своем поле примет «Нант».
Communiqué médicalhttps://t.co/x4ez9vHatb— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 4, 2020