Германия — Испания: счет 1:1, обзор голов

Сборнаяне смогла удержать победный счет в матче со сборной, сыграв вничью 1:1.

За хозяев голом отметился Тимо Вернер. Футболист получил пас с левого фланга от Робина Госенса и пробил в нижний левый угол ворот.

Гости вырвали ничью на последних секундах матча. После навеса в штрафную Родриго сбросил мяч головой на Хосе Гайю. Тот в касание переправил мяч в ворота. Однако момент был спорный. На повторе видно, как защитник находился вне игры.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 4 Германия — Испания 1:1 Голы: 1:0 Тимо Вернер (51'), 1:1 Хосе Гайя (90') Германия: Кевин Трапп, Никлас Зюле, Antonio Ruediger, Эмре Джан, Тило Керер, Робин Гозенс, Юлиан Дракслер, Тони Кроос, Илкай Гюндоган (Суат Сердар, 74'), Тимо Вернер (Робин Кох, 90'), Лерой Зане (Маттиас Гинтер, 62') Испания: Давид де Хеа, Даниэль Карвахаль, Пау Торрес, Хосе Гайя, Серхио Рамос, Серхио Бускетс (Микель Мерино, 57'), Фабиан (Оскар Родригес, 80'), Тьяго Алькантара, Родриго, Ферран Торрес, Хесус Навас (Ансумане Фати, 46')

Команды набрали по одному очку. Германия в следующий раз сыграет со Швейцарией, а Испания проведет встречу с Украиной. 0