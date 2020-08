Лондонскийобъявил о переходе полузащитникана постоянной основе.

31-летний игрок договорился с «канонирами» о расторжении контракта по соглашению сторон.

В прошлом сезоне футболист сборной Армении выступал за «Рому» на правах аренды.

В 22 матчах Серии А Мхитарян забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.

Thank you, @HenrikhMkh

And good luck with @ASRomaEN 👊