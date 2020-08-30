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    Чорлука в старте на матч с «Зенитом», Крыховяк остался вне заявки

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    В матче 6 тура РПЛ «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

    Гжегож Крыховяк пропустит матч
    Гжегож Крыховяк пропустит матч

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Мостовой, Дзюба, Азмун, Малком.

    Гжегож Крыховяк не поможет хозяевам из-за проблем с икроножной мышцей. Ведран Чорлука мог не выступить из-за повреждения, полученного в игре с «Ахматом».

    Команды сыграют 30 августа. Стартовый свисток дадут в 16:00 мск. Наш сайт предлагает прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит». 0

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