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    Деспотович: В трех матчах подряд «Рубин» взял очки в тяжелых играх

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    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:2).

    Джордже Деспотович
    Джордже Деспотович

    Форвард оформил дубль, забив первые голы в составе казанского клуба. Он был вызван в сборную Сербии на матчи Лиги наций против России и Турции.

    «Игра была очень сложная сегодня. Жаль, что не выиграли, одно очко тоже положительный результат.

    Хорошо, что не проиграли. Двигаемся дальше, будем думать только о будущем и не будем возвращаться назад.

    Конечно, эти два мяча важны. Для любого нападающего голы — это жизнь. Я очень рад, что забил два гола и надеюсь, что буду продолжать в том же духе.

    Конечно, команда расстроена, но нужно сделать правильные выводы из игры. Хорошо, что два раза вернулись в игру.

    Это тоже говорит о том, что мы хорошая команда: в трех матчах подряд мы взяли очки в тяжелых играх.

    Меня вызвали в сборную. Будем играть в четверг в Москве против России. Надеюсь, что дебютирую в сборной», — цитирует официальный сайт «Рубина» Деспотовича. 0

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