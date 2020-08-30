Деспотович: В трех матчах подряд «Рубин» взял очки в тяжелых играх

Нападающий «Рубина»подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против(2:2).

Форвард оформил дубль, забив первые голы в составе казанского клуба. Он был вызван в сборную Сербии на матчи Лиги наций против России и Турции.

«Игра была очень сложная сегодня. Жаль, что не выиграли, одно очко тоже положительный результат.

Хорошо, что не проиграли. Двигаемся дальше, будем думать только о будущем и не будем возвращаться назад.

Конечно, эти два мяча важны. Для любого нападающего голы — это жизнь. Я очень рад, что забил два гола и надеюсь, что буду продолжать в том же духе.

Конечно, команда расстроена, но нужно сделать правильные выводы из игры. Хорошо, что два раза вернулись в игру.

Это тоже говорит о том, что мы хорошая команда: в трех матчах подряд мы взяли очки в тяжелых играх.

Меня вызвали в сборную. Будем играть в четверг в Москве против России. Надеюсь, что дебютирую в сборной», — цитирует официальный сайт «Рубина» Деспотовича. 0