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    Левандовски отдал бы «Золотой мяч» себе

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    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, почему заслуживает того, чтобы получить «Золотой мяч».

    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    «Отдал бы "Золотой мяч" себе. C "Баварией" мы выиграли все, что могли. Во всех турнирах — Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов — я стал лучшим бомбардиром.

    Понимаю, что давление на другого игрока могло быть сильнее. Но не любой ли футболист выиграл бы "Золотой мяч", добившись того, что я?

    Не думал об отмене вручения награды. У нас впереди было много матчей. Я понял, что мой приоритет — Лига чемпионов. Ни о каких индивидуальных наградах я не думал», — приводит слова Левандовски Sportowe Fakty. 0

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