«Оренбург» объявил о назначении чеха Лички

Чешский специалист Марцел Личка стал новым тренером «Оренбурга», сообщает клубная пресс-служба.

Он сменил у руля команды Ильшата Айткулова. Ранее специалист работал с брестским «Динамо» и помог команде выиграть Суперкубок Белоруссии.

Что касается «Оренбурга», то в минувшем сезоне команда заняла последнее место в РПЛ и вылетела в ФНЛ.

Перед новым тренером «Оренбурга» руководство клуба поставило задачу возвращения в Российскую Премьер-Лигу.

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