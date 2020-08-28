«Оренбург» объявил о назначении чеха Лички

Он сменил у руля команды Ильшата Айткулова. Ранее специалист работал с брестским «Динамо» и помог команде выиграть Суперкубок Белоруссии.
Что касается «Оренбурга», то в минувшем сезоне команда заняла последнее место в РПЛ и вылетела в ФНЛ.
Перед новым тренером «Оренбурга» руководство клуба поставило задачу возвращения в Российскую Премьер-Лигу.
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Сегодня чешский специалист Марцел Личка прибыл в Оренбург и был представлен команде в качестве главного тренера. Марцел Личка (Чехия) главный тренер, 1977 г.р. Сын Олимпийского чемпиона, многократного чемпиона Чехословакии, бронзового призера Чемпионата Европы Вернера Лички. В качестве футболиста Марцел обладатель Кубка Чехи в составе пражской «Славии». Под руководством Марцела Лички брестское «Динамо» завоевало Суперкубок Беларуси и впервые стало чемпионом страны.