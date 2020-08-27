Мюллер об уходе Месси: Это может быть интересно для футбола

Полузащитниквысказался касательно ситуации с, который объявил об уходе из

«Однажды момент, когда Месси и "Барселона" расстанутся, наступит. Конечно, можно было бы подумать, что это случится в конце его карьеры, но сейчас, похоже, ситуация изменилась.

Месси — один из лучших футболистов в мире, может, даже лучший за последние 100 лет, хотя у всех может быть разное мнение. Если спросить Пеле, он может ответить по-другому. Сейчас грядут перемены, и это может быть интересно для футбола. Болельщикам, кроме фанатов "Барселоны", которых я понимаю, будет любопытно, какие пути могут открыться», — цитирует Мюллера Goal. 0