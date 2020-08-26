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    «Рубин» — «Уфа»: известны стартовые составы команд

    «Рубин» — «Уфа»: составы, коэффициенты, онлайн

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    «Рубин» и «Уфа» объявили составы на матч 5-го тура РПЛ.

    Олег Шатов
    Олег Шатов

    «Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Шатов, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович

    Запасные: Ив. Коновалов, Медведев, Зотов, Тарасов, Могилевец, Иг. Коновалов, Макаров, Самошников, Хван, Игнатьев, Косарев

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев, Тилль, Бизяк, Вомбергар

    Запасные: Шафинский, Чернов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Жамалетдинов, Агаларов, Рабаданов

    Начало встречи — в 18:30 мск.

    Коэффициент на победу «Рубина» — 1,94, на ничью — 3,26, а на победу «Уфы» — 4,70.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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