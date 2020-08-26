«Рубин» — «Уфа»: составы, коэффициенты, онлайн

Олег Шатов
«Рубин»
«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Шатов, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович
Запасные: Ив. Коновалов, Медведев, Зотов, Тарасов, Могилевец, Иг. Коновалов, Макаров, Самошников, Хван, Игнатьев, Косарев
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев, Тилль, Бизяк, Вомбергар
Запасные: Шафинский, Чернов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Жамалетдинов, Агаларов, Рабаданов
Начало встречи — в 18:30 мск.
Коэффициент на победу «Рубина» — 1,94, на ничью — 3,26, а на победу «Уфы» — 4,70.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0