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    Аршавин: Сейчас Соболев выглядит поинтереснее Комличенко

    Футбол Сборная России Футбол России Лига наций Спартак
    Бывший полузащитник сборной России прокомментировал невызов в сборную Александра Соболева на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Соболев? Здесь главный тренер должен это объяснить. Четырех форвардов вызвали в этот раз и решили дать шанс Евгению [Луценко] за его заслуги в прошлом сезоне чемпионата России.

    Мне кажется, что если Соболев продолжить играть в том же духе, то мы увидим его на ближайших сборах.

    Думаю, что сейчас Соболев выглядит поинтереснее Комличенко, но здесь чисто технический выбор в пользу Луценко и Комличенко. Ничего больше», — рассказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свое решение тем, что у нападающего «Спартака» возник конфликт с капитаном российской сборной Артемом Дзюбой.

    В текущем сезоне Соболев в четырех матчах РПЛ забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Добавим, что в рамках Лиги наций российская команда сыграет с Сербией 3 сентября в Москве, а с Венгрией — 6 сентября в Будапеште. 0

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