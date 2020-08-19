Тренер «Спартака»: Кокорин пока не готов на 100%

Нападающий московского «Спартака», пропустивший старт сезона, пока не готов на 100%, сказал помощник главного тренера «красно-белых»

Встреча третьего тура чемпионата России между «Уфой» и «Спартаком» состоялась в среду в столице Башкирии и завершилась со счетом 1:1.

Кокорин, ставший игроком «Спартака» перед началом сезона, пропустил три матча.

«У Александра остаются проблемы с мышцами. Он пока не готов на 100%. Надеемся, что скоро он вернется в строй.

Что касается матча, то в футболе согласно статистике большинство голов забивается из пределов штрафной.

У нас были хорошие моменты, несмотря на глубокую оборону соперника.

Когда команда так обороняется, сложно бить издалека, потому что твой удар заблокируют или вратарь отразит его.

Если бы не было моментов, я бы сказал, что можно было бить со средней и дальней дистанции», — приводит слова Хинкеля «Р-Спорт». 0