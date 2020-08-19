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    Тренер «Спартака»: Кокорин пока не готов на 100%

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    Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин, пропустивший старт сезона, пока не готов на 100%, сказал помощник главного тренера «красно-белых» Андреас Хинкель.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Встреча третьего тура чемпионата России между «Уфой» и «Спартаком» состоялась в среду в столице Башкирии и завершилась со счетом 1:1.

    Кокорин, ставший игроком «Спартака» перед началом сезона, пропустил три матча.

    «У Александра остаются проблемы с мышцами. Он пока не готов на 100%. Надеемся, что скоро он вернется в строй.

    Что касается матча, то в футболе согласно статистике большинство голов забивается из пределов штрафной.

    У нас были хорошие моменты, несмотря на глубокую оборону соперника.

    Когда команда так обороняется, сложно бить издалека, потому что твой удар заблокируют или вратарь отразит его.

    Если бы не было моментов, я бы сказал, что можно было бить со средней и дальней дистанции», — приводит слова Хинкеля «Р-Спорт». 0

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