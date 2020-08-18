Смолов продолжит карьеру в турецком клубе — СМИ

Федор Смолов
globallookpress.com
По данным источника, 30-летний российский форвард гарантировано получит подъемные в размере полутора миллиона евро. По истечению срока годичной аренды турки имеют первоочередное право выкупа за четыре миллиона евро. Сама аренда обойдется «Фенербахче» в один миллион.
Официально соглашение об аренде будет объявлено после того, как нападающий Ведад Мурики покинет стамбульский клуб.
Напомним, вторую половину сезона-2019/20 Смолов провел в «Сельте» на правах аренды. За испанский клуб Федор провел 14 матчей и забил два мяча. Летом он вернулся с состав «Локомотива».
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ игрок принял участие в двух матчах, не отметившись результативными действиями. 0