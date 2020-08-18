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    Смолов продолжит карьеру в турецком клубе — СМИ

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    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в турецком «Фенербахче», утверждает Sabah.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    По данным источника, 30-летний российский форвард гарантировано получит подъемные в размере полутора миллиона евро. По истечению срока годичной аренды турки имеют первоочередное право выкупа за четыре миллиона евро. Сама аренда обойдется «Фенербахче» в один миллион.

    Официально соглашение об аренде будет объявлено после того, как нападающий Ведад Мурики покинет стамбульский клуб.

    Напомним, вторую половину сезона-2019/20 Смолов провел в «Сельте» на правах аренды. За испанский клуб Федор провел 14 матчей и забил два мяча. Летом он вернулся с состав «Локомотива».

    В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ игрок принял участие в двух матчах, не отметившись результативными действиями. 0

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