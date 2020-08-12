«Краснодар» начнет выступление в Лиге чемпионов с раунда плей-офф квалификации

Футбольный клубначнет выступление в Лиге чемпионов сезона 2020/21 с раунда плей-офф квалификации.

Это стало возможным в связи с победой в Лиге Европы 2019/2020 команды, уже обеспечившей участие в групповой стадии Лиги чемпионов 2020/2021.

Ранее стало известно, что в полуфинале Лиги Европы сыграют «Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Интер» и «Шахтер». Все они уже завоевали право сыграть в групповом раунде ЛЧ благодаря выступлению в национальных чемпионатах.

Таким образом, путевку в основной раунд Лиги чемпионов получил третий призер чемпионата Франции — «Ренн». «Краснодар», в свою очередь, прошел в раунд плей-офф квалификации, хотя изначально должен был стартовать с третьего раунда квалификации. 0