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    «Локомотив» в большинстве победил «Рубин»

    «Рубин» — «Локомотив»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Казанский «Рубин» потерпел домашнее поражение от московского «Локомотива» (0:2) в матче 1-го тура чемпионата России.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Рыбчинский с левого края вошёл в штрафную «Рубина», на замахе убрал Абильгора и сделал передачу на Алексея Миранчука, который в касание уложил мяч в дальний нижний угол.

    На 26-й минуте Рыбчинский на фланге технично разобрался с соперником и сделал передачу на линию штрафной, а Баринов в касание пробил точно в верхний угол ворот.

    В перерыве матча главный арбитр Сергей Иванов за споры удалил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

    Казанцы остались в меньшинстве на 65-й минуте. Бегич при передаче назад замешкался с мячом, Смолов сработал в отборе, после этого вырисовывался выход Фёдора на ворота, но защитник «Рубина» пошёл на фол, за который последовала красная карточка.

    Во втором туре обе команды сыграют дома. «Рубин» примет «Урал», а «Локомотив» — «Краснодар». Оба матча пройдут 15 августа.

    РПЛ. 1-й тур
    «Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 0:2 (0:2)
    Голы: Алексей Миранчук, 2. Баринов, 26Рубин: Дюпин, Старфельт, Меркулов, Самошников (Бегич, 46), Уремович, Евтич, Бакаев (Макаров, 62), Коновалов (Деспотович, 62), Абильгор, Кварацхелия (Давиташвили, 72), Игнатьев (Тарасов, 80)Локомотив: Гильерме, Чорлука, Серкейра, Живоглядов, Рыбус (Куликов, 90), Миранчук, Рыбчинский (Игнатьев, 70), Крыховяк, Баринов (Иосифов, 90), Жемалетдинов (Магкеев, 76), Смолов (Агеев, 90)Предупреждения: Рыбчинский (48), Игнатьев (50), Живоглядов (59), Уремович (65), Баринов (78), Макаров (85), Магкеев (88), Иосифов (90)Удаление: Бегич (65)
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