«Рубин» — «Локомотив»: счет матча 0:2, обзор голов

Казанскийпотерпел домашнее поражение от московского(0:2) в матче 1-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Рыбчинский с левого края вошёл в штрафную «Рубина», на замахе убрал Абильгора и сделал передачу на Алексея Миранчука, который в касание уложил мяч в дальний нижний угол.

На 26-й минуте Рыбчинский на фланге технично разобрался с соперником и сделал передачу на линию штрафной, а Баринов в касание пробил точно в верхний угол ворот.

В перерыве матча главный арбитр Сергей Иванов за споры удалил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

Казанцы остались в меньшинстве на 65-й минуте. Бегич при передаче назад замешкался с мячом, Смолов сработал в отборе, после этого вырисовывался выход Фёдора на ворота, но защитник «Рубина» пошёл на фол, за который последовала красная карточка.

Во втором туре обе команды сыграют дома. «Рубин» примет «Урал», а «Локомотив» — «Краснодар». Оба матча пройдут 15 августа.