Грицаенко стал игроком «Тамбова»

Защитник «Краснодара»продолжит карьеру в

Игрок обороны, отыгравший прошлый сезон в составе тамбовчан на правах аренды, подписал с командой двухлетний контракт.

В минувшем сезоне 25-летний защитник сыграл за «Тамбов» 24 матча, записав на свой счет один забитый мяч.

АЛЕКСЕЙ ГРИЦАЕНКО ВОЗВРАЩАЕТСЯ В "ТАМБОВ"! 📌

Футболист, отыгравший прошлый сезон в составе нашей команды на правах аренды, расторг контракт с «Краснодаром» и подписал новое двухгодичное соглашение с «Тамбовом».

С возвращением, Алексей! 🙌🏻 pic.twitter.com/nEQXgTPdcZ — ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 10, 2020

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