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    СМИ: Черышев отказался переходить в московский клуб

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    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не собирается в ближайшее время переходить в РПЛ, сообщает superdeporte.es.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    Отмечается, что хавбек ответил отказом на предложение о трансфере в один из московских клубов. Интерес к футболисту проявляли ЦСКА или «Спартак».

    Приоритет Дениса — заслужить доверие нового тренера Хави Грасии в предсезонке. Россиянин хочет закрепиться на левом фланге атаки и составить конкуренцию Гонсало Гедешу. Черышев рассчитывает получить свой шанс, надеясь на трансфер Родриго в текущее трансферное окно.

    Черышев провел за «Валенсию» 31 матч в сезоне-2019/20, на его счету три гола и две результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 4,8 миллиона евро. 0

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