«Ювентус» представил гостевую форму на следующий сезон

Туринскийпредставил выездной комплект формы на сезон 2020-2021.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Комплект выполнен в темно-синем цвете с белыми полосками на плечах и рукавах.

Техническим спонсором туринского клуба является компания аdidas.

Ready for timeless elegance.

La nostra nuova divisa Away 20/21 br @adidasfootball è ora disponibile sullo Juventus Official Store ➡ https://t.co/xtVJ7CnhMH#ReadyForSport #createdwithadidas pic.twitter.com/Wt2BPVrQ05