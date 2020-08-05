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    «Манчестер Юнайтед» вновь обыграл ЛАСК

    «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на своем поле обыграл ЛАСК – 2:1.

    Джесси Лингард
    Джесси Лингард

    Гости открыли счет на 55-й минуте, когда Филипп Визингер нанес прицельный удар из-за пределов штрафной площади.

    «Красные дьяволы» отыгрались спустя пару минут. Хуан Мата сделал передачу на ход Джесси Лингарду, который ворвался в штрафную и направил мяч в ворота.

    Победный мяч «Юнайтед» забил на 88-й минуте. Автором гола стал Антони Марсьяль, завершивший красивую комбинацию, в которой также поучаствовал Мата.

    Лига Европы. 1/8 финала
    «Манчестер Юнайтед» (Англия) — ЛАСК (Австрия) — 2:1 (0:0)
    Голы: Визигнер, 55 (0:1). Лингард, 57 (1:1). Марсьяль, 88 (2:1)«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Магуайр, Байи, Фосу-Менса (Менги, 85), Уильямс (Чонг, 72), Мата, Фред (Перейра, 64), Мактоминэй, Игало, Лингард (Погба, 63), Джеймс (Марсьяль, 84)ЛАСК: Шлагер, Траунер, Визингер (Забитцер, 73), Ранфтль, Холланд, Михорль, Балич (Райтер, 66), Реннер, Андраде (Филипович, 80), Рагуж, ФризерПредупреждения: Михорль, 34. Мактоминэй, 39

    Первый матч тоже выиграл «Манчестер Юнайтед» (5:0), поэтому вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Копенгагеном». 0

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