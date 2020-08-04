Форвард «Ювентуса» признан самым ценным игроком Серии А

Пауло Дибала
globallookpress.com
Лучшим вратарем сезона стал голкипер «старой синьоры» Войцех Щенсны, лучший молодой игрок — Деян Кулушевски, который перешел в «Юве» из «Пармы» зимой и доигрывал сезон в пармской команде на правах аренды.
Португальский форвард «бьянконери» Криштиану Роналду не вошел в список лауреатов.
Лучшим нападающим сезона объявлен Чиро Иммобиле из «Лацио», который забил 36 мячей и выиграл гонку бомбардиров.
Лучшим защитником сезона стал голландец Стефан де Врей из миланского «Интера», а лучшим полузащитником — аргентинец Алехандро Гомес из «Аталанты». 0