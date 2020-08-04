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    Форвард «Ювентуса» признан самым ценным игроком Серии А

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    Форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала признан самым ценным игроком Серии А в сезоне 2019/20, сообщает официальный сайт турнира.

    Пауло Дибала
    Пауло Дибала

    Лучшим вратарем сезона стал голкипер «старой синьоры» Войцех Щенсны, лучший молодой игрок — Деян Кулушевски, который перешел в «Юве» из «Пармы» зимой и доигрывал сезон в пармской команде на правах аренды.

    Португальский форвард «бьянконери» Криштиану Роналду не вошел в список лауреатов.

    Лучшим нападающим сезона объявлен Чиро Иммобиле из «Лацио», который забил 36 мячей и выиграл гонку бомбардиров.

    Лучшим защитником сезона стал голландец Стефан де Врей из миланского «Интера», а лучшим полузащитником — аргентинец Алехандро Гомес из «Аталанты». 0

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