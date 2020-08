Экс-игрок «Реала» возглавил клуб Чемпионшипа

Бывший защитникстал главным тренером, сообщает сайт английского клуба.

46-летний испанский специалист заключил с клубом контракт сроком на три года.

«Бирмингем» завершил сезон-2019/20 на 20-м месте в Чемпионшипе — втором по силе английском дивизионе.

🥁 The news you've all been waiting for...

Blues are delighted to announce that @Karanka has been appointed as our Head Coach.