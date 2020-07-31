«Гетеборг» стал обладателем Кубка Швеции

переиграл30 июля в финальном матче Кубка Швеции по футболу.

Игра состоялась в Гетеборге. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На 40-й минуте «Мальмё» вышел вперед благодаря голу Олы Тойвонена. Но в концовке второго тайма Патрик Карлссон-Лагемюр перевел игры в овертайм.

Исход финала решил гол в исполнении Александера Фарнеруда, забитый на 94-й минуте. «Гетеборг» выиграл со счетом 2:1 и завоевал Кубок Швеции.

Для «Гетеборга» это восьмая победа в Кубке Швеции. Благодаря этой победе команда сможет сыграть в квалификации Лиги Европы. «Мальмё» выигрывал Кубок 14 раз. 0