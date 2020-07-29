«Шахтер» поздравил Луческу с 75-летием и пожелал ему преданных друзей

Донецкий «Шахтер» поздравил с 75-летием бывшего главного тренера команды

На прошлой неделе румынский специалист возглавил принципиального соперника «горняков» киевское «Динамо».

«ФК "Шахтер" поздравляет Мирчу Луческу и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия!

Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце», — говорится в сообщении на странице «Шахтера» в Facebook.

Луческу тренировал «Шахтер» с 2004 по 2016 год. Вместе с ним команда восемь раз становилась чемпионом Украины, шесть раз выигрывала Кубок страны и завоевала Кубок УЕФА в 2009 году. 0