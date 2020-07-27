Сарри: «Ювентус» находится на вершине европейского футбола

Главный тренерподелился эмоциями после завоевания своего первого титула итальянской Серии А.

«Конечно, это особое чувство. Трудно побеждать, еще сложнее продолжать это делать постоянно, потому что принимать что-то как должное в спорте — это одна из самых больших ошибок в мире.

Это была не прогулка в парке. Это было долго, трудно, напряженно, и эта команда заслуживает большого уважения за то, что продолжала находить мотивацию и решимость после восемь чемпионств подряд.

Роналду и Дибала делают разницу на поле, они заслуживают большого уважения, но клуб, стоящий за ними, не менее важен. У нас есть президент и директора, которые посещают тренировки каждый день, обмениваются идеями, смотрят, нужно ли нам что-нибудь, заливают топливо в бак этой команды. Клуб является главной причиной того, почему эта команда побеждает в течение стольких лет. Они поддерживают тебя, даже когда ты проигрываешь.

С точки зрения организации "Ювентус" находится на вершине европейского футбола. Я не могу просить большего. Очевидно, что требуется некоторое время, чтобы освоиться, понять подход, то, как все работает здесь, и через некоторое время вы можете начать настраивать систему.

До паузы в сезоне мы, казалось, приобрели твердость и уверенность, которую растеряли после рестарта. Я увидел такое во многих командах. Это общая проблема, с которой мы все столкнулись после длительного перерыва.

Во время празднования я сказал игрокам: если вы победили со мной, который никогда ничего не выиграл, вы, должно быть, действительно хороши!» — цитирует Сарри Sky Sport Italia. 0