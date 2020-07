Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ

Нападающий «Лестера»стал лучшим бомбардиром английской премьер-лиги по итогам сезона-2019/20.

На счету 33-летнего форварда 23 забитых мяча в 35 встречах чемпионата.

Вторую строчку в списке бомбардиров занял нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, отличившийся 22 раза в 36 играх.

Замкнул тройку самых результативных игроков форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингз, забивший 22 гола в 38 матчах.

Варди стал самым возрастным игроков, выигравшим гонку бомбардиров премьер-лиги, опередив Дидье Дрогба (32 года), Димитара Бербатова (30) и Николя Анелька (30).

Congratulations to @vardy7

Your @CadburyUK Golden Boot winner for 2019/20!

👏👏👏 pic.twitter.com/mkKo7jCWJh