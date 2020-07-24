Семин: В финальном матче Кубка России могут быть и сюрпризы

Российский тренерподелился ожиданиями от финального матча Кубка России между «Зенитом» и «Химками».

«У кого больше шансов в финале Кубка? Конечно же, у "Зенита". На настоящий день они сильнее всех в чемпионате. Конечно, они фавориты и кубка России.

Но в финальном матче могут быть и сюрпризы. Сергей Юран неоднократно завоёвывал трофеи как футболист. И, думаю, он может сюрпризы предоставить.

Самое главное для команды, которая выходит играть в финале — концентрация. Нужна полнейшая концентрация на игре. Плюс, нужно сделать меньше ошибок, чем соперник, — вот и все.

Не знаю, сможет ли команда Сергея Юрана дать бой "Зениту". Это покажет только игра. Но повторюсь — Сергей Юран это опытный человек в футболе.

Как футболист он играл в больших командах, и много побеждал. У него опыт и как игрока, и как тренера.

А Сергея Семака точно не нужно учить, как делать его работу», — приводит слова Семина «Rusfootball». 0