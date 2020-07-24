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    Семин: В финальном матче Кубка России могут быть и сюрпризы

    Футбол Зенит Химки Кубок России Футбол России
    Российский тренер Юрий Семин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между «Зенитом» и «Химками».

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    «У кого больше шансов в финале Кубка? Конечно же, у "Зенита". На настоящий день они сильнее всех в чемпионате. Конечно, они фавориты и кубка России.

    Но в финальном матче могут быть и сюрпризы. Сергей Юран неоднократно завоёвывал трофеи как футболист. И, думаю, он может сюрпризы предоставить.

    Самое главное для команды, которая выходит играть в финале — концентрация. Нужна полнейшая концентрация на игре. Плюс, нужно сделать меньше ошибок, чем соперник, — вот и все.

    Не знаю, сможет ли команда Сергея Юрана дать бой "Зениту". Это покажет только игра. Но повторюсь — Сергей Юран это опытный человек в футболе.

    Как футболист он играл в больших командах, и много побеждал. У него опыт и как игрока, и как тренера.

    А Сергея Семака точно не нужно учить, как делать его работу», — приводит слова Семина «Rusfootball». 0

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