«Шеффилд» — «Эвертон»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 37-го тура чемпионата Англииодержал гостевую победу над— 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил нападающий гостей Ришарлисон в начале второго тайма.

После этой победы клуб из Ливерпуля набрал 49 очков и переместился на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Хозяева с 54 очками находятся на 8-й строчке.

АПЛ. 37-й тур «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон» — 0:1 (0:0) Гол: Ришарлисон, 46«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Живкович, 83), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Норвуд (Ландстрем, 69), Берге, Осборн (Флек, 60), Макголдрик, Макберни (Шарп, 60)«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, Кин, Брантуэйт, Сигурдссон (Коулман, 88), Андре Гомеш, Дэйвис, Уолкотт (Гордон, 84), Калверт-Льюин, РишарлисонПредупреждения: Дэйвис, 33. Норвуд, 45. Калверт-Льюин, 78. Ришарлисон, 88

В другом матче дня «Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» — 0:0.

В следующем туре «Эвертон» на своем поле примет «Борнмут», «Ньюкасл» — «Ливерпуль», «Брайтон» на выезде встретится с «Бернли», а «Шеффилд Юнайтед» — с «Саутгемптоном». Все матчи пройдут 26 июля. 0