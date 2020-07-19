Игроки «Барселоны» хотят, чтобы команду возглавил Клюйверт — СМИ

Игрокихотят, чтобы на посту главного тренера командысменил

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, кандидатура Клюйверта, который ранее выступал за «Барселону», популярна среди игроков команды.

Футболисты считают, что Клюйверт может работать в стиле Зинедина Зидана в «Реале», так как у него есть не авторитет среди футболистов и он умеет управлять настроением в раздевалке.

На данный момент Клюйверт работает директором молодежной академии «Барселоны», а ранее был ассистентом главного тренера в сборной Камеруна. 0