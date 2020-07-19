Игроки «Барселоны» хотят, чтобы команду возглавил Клюйверт — СМИ

Патрик Клюйверт
globallookpress.com
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, кандидатура Клюйверта, который ранее выступал за «Барселону», популярна среди игроков команды.
Футболисты считают, что Клюйверт может работать в стиле Зинедина Зидана в «Реале», так как у него есть не авторитет среди футболистов и он умеет управлять настроением в раздевалке.
На данный момент Клюйверт работает директором молодежной академии «Барселоны», а ранее был ассистентом главного тренера в сборной Камеруна. 0