«Спартак» — «Ахмат»: счет матча 3:0, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над грозненским(3:0) в матче 29-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 51-й минуте. Маслов сделал скидку на Зобнина — Роман немного продвинулся вперёд и с 25 метров нанёс роскошный удар в верхний угол ворот.

На 81-й минуте Жиго в центре поля блестяще разобрался с тремя соперниками и сделал передачу к штрафной «Ахмата». Соболев легко обыграл Семёнова, выскочил на ворота и аккуратно пробил под перекладину.

На третьей компенсированной минуте Зобнин сделал передачу к штрафной, Тиль качнул защитника и технично уложил мяч в дальний угол ворот гостей.

«Спартак» с 36 очками поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — 31 балл и 13-я строчка.

19 июля «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом» в рамках полуфинала Кубка России.