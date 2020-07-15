«Спартак» — «Ахмат»: счет матча 3:0, обзор голов

Фрагмент матча
«Спартак»
Счет в матче был открыт на 51-й минуте. Маслов сделал скидку на Зобнина — Роман немного продвинулся вперёд и с 25 метров нанёс роскошный удар в верхний угол ворот.
На 81-й минуте Жиго в центре поля блестяще разобрался с тремя соперниками и сделал передачу к штрафной «Ахмата». Соболев легко обыграл Семёнова, выскочил на ворота и аккуратно пробил под перекладину.
На третьей компенсированной минуте Зобнин сделал передачу к штрафной, Тиль качнул защитника и технично уложил мяч в дальний угол ворот гостей.
«Спартак» с 36 очками поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — 31 балл и 13-я строчка.
19 июля «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом» в рамках полуфинала Кубка России.
РПЛ. 29-й тур
«Спартак» — «Ахмат» — 3:0 (0:0)
Голы: Зобнин, 51 (1:0). Соболев, 82 (2:0). Тил, 90+4 (3:0)«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Гапонов, Маслов (Рассказов, 71), Айртон (Мирзов, 58), Зобнин, Бакаев (Тил, 71), Крал (Бакалюк, 89), Понсе, Ларссон (Соболев, 46)«Ахмат»: Городов, Семенов, Богосавац, Нижич (Мбенг, 82), Ненахов, Иванов (Визеу, 61), Глушаков, Ильин (Роши, 57), Швец, Бериша (Харин, 58), ИсмаэлПредупреждения: Ненахов, 26. Нижич, 40. Тил, 90