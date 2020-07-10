Григорьянц: Тедеско дважды хлопнул резервного арбитра по лицу

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФСобъяснил, за что главный тренер «Спартака»получил трехматчевую дисквалификацию и штраф в 500 тысяч рублей.

Напомним, немецкий специалист получил красную карточку в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Тедеско принял участие в заседании вместе с переводчиком. Присутствовал и представитель "Спартака". Любые решение должны основываться на словах главы КДК.

Санкция применялась не за две жёлтые карточки. В рапорте матча было написано, что, уходя с поля, Тедеско дважды хлопнул резервного арбитра по лицу.

За этот унизительный жест в отношении официального лица матча он и был дисквалифицирован. Мы получили рапорт от резервного судьи, где он об этом написал.

Мы разбирали случай с точки зрения физического воздействия, но здесь не было хулиганских побуждений, но был оскорбительный жест в адрес судьи. Причём при присутствии большого числа болельщиков.

Применили три матча, а не четыре, потому что Тедеско позвонил резервному судье и извинился», — передает слова Григорьянца «Чемпионат». 0