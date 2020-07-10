ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — «Краснодар»Курс на еврокубки. «Рубин» возродил интригу в чемпионате России
  • 09:02
    • Konami лишилась лицензионных соглашений с некоторыми клубами Серии А
  • 08:19
    • УЕФА принял решение по ответным матчам 1/8 финала еврокубков
  • 07:17
    • «Сочи» готов предложить Кокорину длительный контракт
  • 07:00
    • Иванов рассудит «Спартак» и «Сочи»
  • 22:23
    • Гол Макарова принес «Рубину» победу над «Краснодаром»
    Все новости спорта

    «Фиорентина» включилась в борьбу за Манджукича

    Футбол Трансферы Футбол России РПЛ Локомотив Футбол Италии Серия A Ювентус Фиорентина Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Хорватский нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Fiorentinanews.

    Марио Манджукич
    Марио Манджукич

    По данным источника, интерес к игроку проявляет «Фиорентина». Ранее появилась информация, что московский «Локомотив» также заинтересован в услугах хорватского форварда.

    Накануне хорват объявил о том, что расторг контракт с «Аль-Духайлем» и стал свободным агентом. Манджукич провел в чемпионате Катара пять матчей, не забив ни одного мяча.

    Напомним, 34-летний хорват уже выступал в Серии А, на протяжении четырех сезонов защищая цвета «Ювентуса». До туринского клуба он играл за «Вольфсбург», «Баварию» и «Атлетико».

    В составе сборной Хорватии Марио завоевал серебро чемпионата мира 2018 года в России. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Будущее Месси под вопросом. Покинет ли мировая звезда «Барселону» и Европу?
  • Вчера в 14:24
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Алавес»
  • 1.93
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как часто «Реал» сможет забивать «Алавесу»?
  • «Реал» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Наберет ли «Гранада» очки в Сан-Себастьяне?
  • «Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Удержит ли «Спортинг» третью позицию?
  • «Спортинг» — «Санта-Клара». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 10 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Спортинг — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.64
  • Экспресс дня 10 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Смолевичи — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры