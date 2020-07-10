«Фиорентина» включилась в борьбу за Манджукича

Хорватский нападающийможет продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Fiorentinanews.

По данным источника, интерес к игроку проявляет «Фиорентина». Ранее появилась информация, что московский «Локомотив» также заинтересован в услугах хорватского форварда.

Накануне хорват объявил о том, что расторг контракт с «Аль-Духайлем» и стал свободным агентом. Манджукич провел в чемпионате Катара пять матчей, не забив ни одного мяча.

Напомним, 34-летний хорват уже выступал в Серии А, на протяжении четырех сезонов защищая цвета «Ювентуса». До туринского клуба он играл за «Вольфсбург», «Баварию» и «Атлетико».

В составе сборной Хорватии Марио завоевал серебро чемпионата мира 2018 года в России. 0