СМИ: у футболиста «Реала» подозревают коронавирус

Главный тренерсообщил о возможном заражении нападающегокоронавирусом.

«Врач проинформировал меня, что тест показал отклонения от нормы. Мы провели повторную проверку и сегодня днем узнаем результат. Иногда тесты дают сбой, такое случается. Как и всегда в таких ситуациях, игрок не может тренироваться. Надеюсь, Винисиус здоров и сможет вернуться к тренировкам уже завтра», — цитирует Зидана Marca.

Ранее стало известно, что партнер Винисиуса по атаке «Реала» Лука Йович ушел на самоизоляцию в связи с тем, что тест его друга на коронавирус показал положительный результат. 0