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    СМИ: у футболиста «Реала» подозревают коронавирус

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    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сообщил о возможном заражении нападающего Винисиуса Жуниора коронавирусом.

    Винисиус Жуниор
    Винисиус Жуниор

    «Врач проинформировал меня, что тест показал отклонения от нормы. Мы провели повторную проверку и сегодня днем узнаем результат. Иногда тесты дают сбой, такое случается. Как и всегда в таких ситуациях, игрок не может тренироваться. Надеюсь, Винисиус здоров и сможет вернуться к тренировкам уже завтра», — цитирует Зидана Marca.

    Ранее стало известно, что партнер Винисиуса по атаке «Реала» Лука Йович ушел на самоизоляцию в связи с тем, что тест его друга на коронавирус показал положительный результат. 0

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