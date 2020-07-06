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    «Барселона» на выезде разгромила «Вильярреал»

    «Вильярреал» — «Барселона»: счет матча 1:4, обзор голов

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    В матче 34-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» со счетом 1:4.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Альба прорвался в штрафную «Вильярреала» с левого фланга атаки и прострелил во вратарскую, где Пау Торрес при попытке опередить Гризманна срезал мяч в свои ворота.

    На 14-й минуте, в ходе быстрой атаки «Вильярреала», Касорла пробил с левого края чужой штрафной, после чего тер Штеген парировал мяч прямо на Жерара Морено, а тот ударом в касание умело сыграл на добивании, сравняв счет.

    На 20-й минуте Луис Суарес получил пас от Месси на линии чужой штрафной и классным ударом в касание отправил мяч в дальний верхний угол ворот Асенхо.

    На 45-й минуте Месси здорово пяткой отпасовал назад на Гризманна на линии чужой штрафной и тот классным ударом в касание отправил мяч в дальний верхний угол ворот.

    А на 86-й минуте Ансу Фати вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и низом пробил точно в ближний угол ворот «Вильярреала».

    «Вильярреал» с 54 очками занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. Команда уступила впервые за семь матчей. «Барселона» (73) — вторая. Она отстает от лидирующего «Реала» на четыре балла.

    Примера. 34-й тур
    «Вильярреал» — «Барселона» — 1:4 (1:3)
    Голы: Пау Торрес, 3 — в свои ворота (0:1). Х.Морено, 14 (1:1). Суарес, 20 (1:2). Гризманн, 45 (1:3). Фати, 86 (1:4)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, А.Морено, Пау Торрес, Касорла (Тригерос, 56), Иборра (Сориано, 46), Замбо, Пако Алькасер (Бакка, 36. Ниньо, 70), Х.Морено (Мойсес Гомес, 46), Чиквуэзе«Барселона»: тер Штеген, Пике (Араухо, 82), Жорди Альба, Семеду (Ракитич, 60), Лангле, Видаль, Бускетс (Брэйтуэйт, 73), Сержи Роберто, Месси, Суарес (Пуч, 60), Гризманн (Фати, 72)Предупреждение: Пау Торрес, 17
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