«Вильярреал» — «Барселона»: счет матча 1:4, обзор голов

В матче 34-го тура чемпионата Испаниипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:4.

Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Альба прорвался в штрафную «Вильярреала» с левого фланга атаки и прострелил во вратарскую, где Пау Торрес при попытке опередить Гризманна срезал мяч в свои ворота.

На 14-й минуте, в ходе быстрой атаки «Вильярреала», Касорла пробил с левого края чужой штрафной, после чего тер Штеген парировал мяч прямо на Жерара Морено, а тот ударом в касание умело сыграл на добивании, сравняв счет.

На 20-й минуте Луис Суарес получил пас от Месси на линии чужой штрафной и классным ударом в касание отправил мяч в дальний верхний угол ворот Асенхо.

На 45-й минуте Месси здорово пяткой отпасовал назад на Гризманна на линии чужой штрафной и тот классным ударом в касание отправил мяч в дальний верхний угол ворот.

А на 86-й минуте Ансу Фати вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и низом пробил точно в ближний угол ворот «Вильярреала».

«Вильярреал» с 54 очками занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. Команда уступила впервые за семь матчей. «Барселона» (73) — вторая. Она отстает от лидирующего «Реала» на четыре балла.